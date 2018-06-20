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Более 500 тыс. машин проехали по Крымскому мосту с момента его запуска

Экономика и бизнес
20 июня, 12:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

Уточняется, что с 16 мая по 19 июня интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, а в сторону Тамани - более 233 тыс.

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 16 мая, сообщил в среду информационный центр "Крымский мост".

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"С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 35 суток (16 мая - 19 июня) интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, а в сторону Тамани - более 233 тыс.

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено.

С момента запуска автодорога по Крымскому мосту находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, который также является заказчиком строительства транспортного перехода. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки, максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

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