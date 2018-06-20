Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули почти 190 млн рублей за билеты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Почти 190 млн рублей вернули за билеты пассажирам авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты в конце мая, сообщается в среду на сайте авиаперевозчика.

"На 20 июня АО "Саратовские авиалинии" вернули денежных средств на сумму 189 275 116 рублей за 30 061 билет", - говорится в сообщении.

В компании также попросили всех оформивших возврат денежных средств через сайт направить претензию на официальный электронный адрес авиакомпании. "Изменения в оформлении связаны с тем, что не была достигнута договоренность с банком ВТБ", - говорится на сайте "Саратовских авиалиний".

Ранее в пресс-службе авиакомпании ТАСС рассказали, что на регулярные рейсы авиакомпании продано около 70 тыс. билетов на период до 27 октября.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.