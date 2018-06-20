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Запрет на ввоз бензина из РФ в Казахстан могут ввести до конца недели

Экономика и бизнес
20 июня, 15:15 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 20, июня. /ТАСС

Предполагается, что ограничительные меры будут действовать три месяца

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АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Приказ о запрете на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца может быть подписан до конца этой недели. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в среду на брифинге.

"Существует проект конвенционного запрета ввоза бензина из сопредельного государства. Это означает, что по железной дороге на короткий промежуток - на три месяца - нельзя будет ввозить бензин в страну. Почему такой конвенционный запрет мы делаем, потому что приграничные области, Костанайская, например, у которых заводы рядом, плечо [перевозок] короткое, они могут автовозами привозить. Это тоже экономически выгодно, и конкуренция будет для того, чтобы цены сильно не поднялись", - пояснил Бозумбаев.

Он отметил, что введение запрета связано с затовариванием внутреннего рынка отечественным топливом. "Мы такой приказ собираемся подписать. Сейчас он находится на согласовании в соответствующих государственных органах. Надеюсь, до конца недели согласование пройдет", - уточнил глава Минэнерго.

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