Кудрин: повышение НДС ускорит инфляцию в России в 2019 году на 0,4 процентного пункта

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) ускорит инфляцию в России в 2019 г. на 0,4 процентного пункта, инфляция останется на уровне 4% по году. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Примерно на 0,4 [процентного пункта ускорится инфляция за счет повышения НДС], - сказал он - Но это означает, что инфляция все равно останется около 4%". Кудрин добавил, что речь идет о 2019 годе.

По словам главы Счетной палаты, средства от повышения НДС необходимо направить на образование, здравоохранение и инфраструктуру. "Если правительство решилось на повышение НДС, то использование этих ресурсов должно происходить в виде направления на самые производительные расходы федерального бюджета - это образование, здравоохранение, инфраструктура", - отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что правительству нужны ресурсы для решения стратегических задач, определенных указом президента.

"Эффект положительный [за счет инвестирования допдоходов от повышения НДС] должен превзойти негативный, связанный с повышением налогов", - добавил Кудрин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценивал ускорение инфляции от повышения НДС в 1,5 процентного пункта - с ожидаемых 3% в 2018 году до 4-4,5% в 2019 году.