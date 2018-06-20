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ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
20 июня, 13:41 дата обновления: 20 июня, 13:57 UTC+3

В Еврокомиссии уточнили, что меры на торговые пошлины США достигнут €2,8 млрд, они вступят в силу 22 июня

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© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. ЕС принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Об этом сообщила в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссия (ЕК).

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"Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в €2,8 млрд евро", - заявила ЕК.

ЕК пояснила, что все эти товары будут "облагаться дополнительными пошлинами на границах ЕС". "В этот список вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других товаров. Введя эти меры, ЕС воспользовался своим правом, в рамках норм ВТО", - заявила ЕК.

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