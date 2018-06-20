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Курская область зарегистрировала свой торговый знак для местных производителей

Экономика и бизнес
20 июня, 13:53 UTC+3 КУРСК КУРСК 20, июня. /ТАСС

Производители смогут получить знак, заключив соответствующее соглашение при обращении в выставочный центр Курской Коренской ярмарки

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КУРСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Курской области зарегистрировали специальный торговый знак, разработанный для продвижения продукции местных производителей. Для получения знака компаниям необходимо лишь обратится в выставочный центр Курской Коренской ярмарки, сообщил в среду на пресс-конференции председатель регионального комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов.

"Нами был зарегистрирован товарный знак "Курская ярмарка", Курская область обладает теперь правами на этот знак. Наши предприятия с интересом на это смотрят, и прошедшая ярмарка показала, что та продукция, которая обозначена нашим курским брендом, она пользуется повышенным спросом у населения", - сказал Аксенов.

Производители смогут получить знак, заключив соответствующее соглашение при обращении в выставочный центр Курской Коренской ярмарки. По словам Аксенова, некоторые предприятия, например Курский хладокомбинат, уже брендируют свою продукцию. "У них возрос объем реализации, в том числе стали поступать заявки от региональных торговых сетей", - отметил он.

Курская Коренская ярмарка является визитной карточкой региона и включена в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий Минсельхоза и план Минпромторга РФ. Как сообщалось ранее, запатентовать бренд еще одного знакового мероприятия для Курской области - Среднерусский экономический форум - региону поможет Торгово-промышленная палата России.

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