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Многопрофильная строительная выставка UNIBUILD-2018 собрала в Нальчике 40 компаний

Экономика и бизнес
20 июня, 15:01 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 20, июня. /ТАСС

Она проводилась с целью привлечения инвестиций и компаний из других регионов, отметил гендиректор "Актив Экспо Групп" Лев Гитар

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НАЛЬЧИК, 20 июня. /ТАСС/. Строительно-промышленная выставка UNIBUILD-2018 собрала в столице Кабардино-Балкарии на одной площадке 40 компаний из разных регионов России. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, генеральный директор "Актив Экспо Групп" Лев Гитар.

"Это первая строительная выставка в Кабардино-Балкарии. Принимали участие компании из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Грозного, Башкортостана и Нальчика, всего 40 компаний. Выставка проводилась с целью развития республики, привлечения инвестиций и компаний из других регионов", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в рамках выставки были заключены контракты и соглашения. "Планируем, что данное мероприятие станет ежегодным. Станет одним из ключевых, отраслевых событий в Кабардино-Балкарской Республике. Правительство нас хорошо поддержало и проявило заинтересованность, в том, что это проект в дальнейшем развивался", - добавил Гитар.

В рамках выставки, которая проходит с 19 по 20 июня, были организованы экспозиции крупнейших профильных компаний, отраслевые конференции, семинары и форумы. Основные тематические направления выставки: "Строительные и отделочные материалы", "Строительная техника", "Оборудование и инструменты", "Инженерные системы зданий и сооружений".

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