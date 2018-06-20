Генпланы всех городов Крыма будут утверждены до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Генеральные планы городов и сельских поселений Республики Крым утвердят и согласуют до конца 2018 года. Об этом сообщила журналистам в среду главный архитектор республики Ирина Соловьева.

"Срок [по утверждению генпланов] поставлен - конец года. [К этому сроку] все будет завершено", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Соловьева отметила, что, по информации министерства строительства и архитектуры региона, завершена разработка практически всех генпланов, идет их утверждение.

"В Крыму практически все города и сельские поселения уже имеют пока еще разработанные генеральные планы, они находятся на стадии либо проведения требуемых согласований, либо по ним уже проведены публичные слушания, где-то генеральные планы находятся на согласовании Минэкономразвития РФ. Но практически во всех городах данная работа подходит к завершению", - рассказала архитектор.

В Крыму после воссоединения с Россией ведется масштабная работа по разработке градостроительной документации всех населенных пунктов. Она проводится в рамках ФЦП социально-экономического развития полуострова. Ранее сообщалось, что утверждение документов территориального планирования муниципального уровня должно было завершиться к середине 2018 года.

"При наличии этих градостроительных документов города будут развиваться по всем показателям сбалансированно. В генпланах проработаны территориальные зоны, им даны названия. Это и жилые, и производственные, и общественно-деловые, и рекреационные зоны, это значит, что для каждой зоны <...> будут установлены регламенты застройки. Теперь, имея такие документы, в городах не будут строиться дома и здания выше 17 этажей в зоне ИЖС [индивидуальной жилой застройки], все будет зарегулировано", - рассказала архитектор.