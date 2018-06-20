ИП общепита столицы приобрели патентов в 1 квартале на 107% по отношению к прошлому году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели (ИП) из сферы общепита Москвы по итогам 1 квартала 2018 года приобрели 1,6 тыс. патентов, что на 107% превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом в среду сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Индивидуальных предпринимателей, которые выбрали патентную систему налогообложения в сфере общественного питания, становится все больше. Порядка 1,6 тыс. патентов было приобретено по итогам I квартала 2018 года, что на 107% превышает показатели прошлогоднего периода", - приводятся слова Сергуниной.

По мнению столичных властей, на рост приобретения патентов повлияло и проведение чемпионата мира по футболу.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов отметил, что созданная в столице инфраструктура для предпринимателей также влияет на постоянный рост числа покупок патентов в городе.

"Суммарно за первый квартал 2018 года столичные предприниматели приобрели более 51 тыс. патентов на сумму почти 4,5 млрд рублей. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил - 22% и 19%, соответственно" - отметил Ефимов.

Патентная система позволяет предпринимателю платить ставку в размере 6% от возможного потенциального дохода по выбранному виду деятельности. Ранее правительством РФ было принято решение увеличить ключевой для бюджетной системы налог НДС - с 18 до 20%.