ЦБ уточнил правила расчетов по аккредитивам на блокчейне

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк России опубликовал проект поправок в положение "О правилах осуществления перевода денежных средств", уточняющие порядок операций по аккредитивам с использованием блокчейна.

Аккредитив - это обязательство банка произвести платеж за счет средств клиента в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в поручении.

"Проектом уточняется порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, а также особенности обмена информацией и представления документов по аккредитиву в электронном виде с использованием информационных систем, в том числе распределенных информационных систем (блокчейн)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Участники расчетов будут предоставлять в банки ссылки на созданные на основе блокчейна информационные системы, где будут содержаться документы по аккредитиву. Изменения вступят в силу через 10 дней с момента официального опубликования документа.

Порядок и сроки предоставления информации

Проект предусматривает ряд условий, при которых документ будет считаться предоставленным. Получивший его банк должен иметь возможность его открыть, прочитать и проверить на соответствие условиям аккредитива. Информационная система, с помощью которой он был направлен, должна быть идентифицируемая и доступна в течение срока его проверки.

Доступ к такой системе может быть ограниченным, в том числе платным, если это предусмотрено условиями аккредитива, в противном случае размещенный в ней документ не будет считаться предоставленным.

Получатели средств по аккредитиву смогут уведомлять банки-исполнители о завершении предоставления документов в электронном виде (в том числе с использованием блокчейн-системы) или письменно.

Мастерчейн от ЦБ

Одной из созданных на основе блокчейна информационных систем, которые могут использоваться для хранения документов по аккредитивам, может стать создаваемый при участии ЦБ "Мастерчейн". Об этом ранее заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мастерчейн" представляет собой платформу взаимодействия между участниками финансового рынка. Он позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.

Кроме того, "Мастерчейн" позволяет ускорить обмен информацией между контрагентами и обеспечить необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.

В создании "Мастерчейна", помимо ЦБ, приняли участие крупнейшие финансовые организации, являющиеся членами Ассоциации Финтех - Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Тинькофф банк и другие.