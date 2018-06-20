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"Газпром" планирует проложить в Учкуланском ущелье КЧР газопровод протяженностью 50 км

Экономика и бизнес
20 июня, 15:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Планируется, что объект охватит пять-шесть населенных пунктов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Строительство газопровода протяженностью более 50 км запланировано в Учкуланском ущелье Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в среду член правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев на пресс- конференции в РИЦ ТАСС в Санкт-Петербурге, посвященной вопросам поставки газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов.

"В Учкуланском ущелье мы планируем строить объект газоснабжения в трудных горных условия и достаточно большой протяженности, там, по-моему, порядка 50 км. Там 5-6 населенных пунктов планирует охватить этот объект", - сказал Селезнев.

Он также отметил, что у КЧР "есть отставание по подготовке потребителей и большая просроченная задолженность за поставленный газ". "В августе будем подводить итоги реализации программы газификации за полугодие, будем смотреть динамику изменения просроченной задолженности. После чего будем принимать решение, это касается всех регионов. Наличие просроченной дебиторской задолженности является знаком "стоп" на пути реализации программ газификации, "Газпром детям ", "Газомоторного топлива", - добавил Селезнев.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода в Учкуланское ущелье Карачаево-Черкесии начнется в 2019 году.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии на сегодня составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.

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Санкт-Петербург Северный Кавказ Карачаево-Черкесия
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