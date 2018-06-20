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"М.Видео" откажется от бренда Media Markt

Экономика и бизнес
20 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Главный исполнительный директор компании рассказал о реорганизации магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо"

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "М.Видео" планирует провести реорганизацию приобретенных магазинов Media Markt, отказавшись от одноименного бренда, и перевести их под бренды "М.Видео" и "Эльдорадо", сообщил в ходе конференц-колла главный исполнительный директор "М.Видео Менеджмент" Энрике Фернандес.

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Источники: "Сафмар" заключила сделку с Media Markt Saturn на $470 млн

"Средний размер магазина Media Markt значительно выше, однако мы уже объяснили, что мы планируем провести реорганизацию и ребрендинг не только "М.Видео", но и потенциально в формат "М.Видео" и "Эльдорадо", - сказал он.

Он также отметил, что доля Media Markt в России по итогам 2017 года составила порядка 3%, а доля "Эльдорадо" и "М.Видео" - 26%. Соответственно, доля объединенного бизнеса на рынке может составить 29%, заключил Фернандес.

В среду Media Markt Saturn (входит в немецкую группу Ceconomy) подтвердила планы по приобретению доли в размере 15% в "М.Видео". По словам председателя совета директор "М.Видео" Саида Гуцериева, сумма сделки составляет $470 млн. Media Markt Saturn также планирует передать группе "Сафмар" свой бизнес в России. Сделка может быть закрыта к сентябрю 2018 года. При этом создание одного юридического лица, по словам президента "М.Видео" Александра Тынкована, планируется завершить до конца 2019 года.

В сообщении "М.Видео" также говорится о том, что после закрытия сделки "М.Видео" получает в управление 42 российских магазина "Медиа Маркт Россия" в 22 городах РФ. При этом "Медиа Маркт Россия" не будет иметь долговых обязательств на момент закрытия сделки. Сделка может быть заключена только после получения разрешения ФАС. В планах "М.Видео" - улучшение экономической модели приобретенных магазинов Media Markt, за счет чего компания рассчитывает дополнительно получить от актива до 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за четыре года (2019-2022 годы). В ходе конференц-колла финдиректор "М.Видео" Екатерина Соколова отметила, что компания планирует открыть 53 магазина "М.Видео" и "Эльдорадо" на нынешних местоположениях магазинов Media Markt.

"Этот проект позволит "М.Видео" крайне эффективно решить задачи по развитию сети - в рамках действующей стратегии мы планировали открыть порядка 200 магазинов под брендами "М.Видео" и "Эльдорадо" в течение ближайших пяти лет, и приобретение сети Media Markt значительно сокращает сроки реализации поставленных целей. После перехода на нашу бизнес-модель ребрендированные магазины смогут приносить выручку на квадратный метр на уровне лучших точек "М.Видео" и "Эльдорадо", которая на 35% выше, чем в среднем по компании", - приводятся в сообщении слова президента "М.Видео" Александра Тынкована.

Структура компании

Контролирующим акционером "М.Видео" является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций. После закрытия сделки планируемая акционерная структура "М.Видео" будет выглядеть следующим образом: группа будет контролировать 42,7% акций, Media Markt Saturn будет принадлежать 15% акций, 42,3% останутся в свободном обращении на Московской бирже.

В конце апреля входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева "М.Видео" закрыл сделку по покупке 100% ретейлера "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб. Юридически объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.

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