Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бесплатным Wi-Fi на российских вокзалах с начала года воспользовались более 1 млн человек

Экономика и бизнес
20 июня, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Наибольшее число пользователей Wi-Fi с начала 2018 года было зафиксировано на Ленинградском вокзале в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах в России, оператором которого является "Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД), с начала 2018 года превысило 1 млн человек. Об этом говорится в сообщении ТТК.

Единая сеть беспроводного доступа в интернет охватывает 136 железнодорожных вокзалов и станций, проект реализуют вместе РЖД и ТТК.

Всего посетители вокзалов скачали около 500 ТБ трафика: это соответствует более чем 100 млн песен, 13 млн глав аудиокниги или 120 тыс. фильмов в формате HD, добавили в ТТК.

Наибольшее число пользователей Wi-Fi с начала года было зафиксировано на Ленинградском вокзале в Москве (более 55 тыс. уникальных пользователей). В топ-3 также вошли два других столичных вокзала: Ярославский и Курский. При этом самыми активными пользователями Wi-Fi сети оказались гости Ярославского вокзала - они скачали более 16 ТБ трафика за первое полугодие 2018 года.

"Совсем немного отстают от московских пользователей по активности использования беспроводного интернета посетители вокзалов Уфы, Саратова, Красноярска, Читы и Краснодара", - отметили в компании.

Для подключения к Wi-Fi на вокзале обычно используется идентификация по номеру телефона. К чемпионату мира 2018 года по футболу ТТК также предоставила возможность авторизации по номеру проездного документа, поскольку у иностранных гостей может не оказаться российской sim-карты, указали в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости