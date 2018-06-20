Бесплатным Wi-Fi на российских вокзалах с начала года воспользовались более 1 млн человек

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах в России, оператором которого является "Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД), с начала 2018 года превысило 1 млн человек. Об этом говорится в сообщении ТТК.

Единая сеть беспроводного доступа в интернет охватывает 136 железнодорожных вокзалов и станций, проект реализуют вместе РЖД и ТТК.

Всего посетители вокзалов скачали около 500 ТБ трафика: это соответствует более чем 100 млн песен, 13 млн глав аудиокниги или 120 тыс. фильмов в формате HD, добавили в ТТК.

Наибольшее число пользователей Wi-Fi с начала года было зафиксировано на Ленинградском вокзале в Москве (более 55 тыс. уникальных пользователей). В топ-3 также вошли два других столичных вокзала: Ярославский и Курский. При этом самыми активными пользователями Wi-Fi сети оказались гости Ярославского вокзала - они скачали более 16 ТБ трафика за первое полугодие 2018 года.

"Совсем немного отстают от московских пользователей по активности использования беспроводного интернета посетители вокзалов Уфы, Саратова, Красноярска, Читы и Краснодара", - отметили в компании.

Для подключения к Wi-Fi на вокзале обычно используется идентификация по номеру телефона. К чемпионату мира 2018 года по футболу ТТК также предоставила возможность авторизации по номеру проездного документа, поскольку у иностранных гостей может не оказаться российской sim-карты, указали в компании.