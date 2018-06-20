Строительство газопровода к городу Находка в Приморье начнется в 2019 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Строительство и монтаж газопровода к городу Находка и бухте Врангель в Приморском крае планируется запустить в начале 2019 года. Об этом сообщил член правления, начальник департамента, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев на пресс-конференции в РИЦ Санкт-Петербург "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов".

"Нами в рамках программы газификации было произведено, вы знаете, строительство газопровода для газоснабжения судостроительного завода "Звезда" - поселок Большой Камень. На второй очереди - до города Находка и поселка Врангель. На сегодняшний день мы завершили проектно-изыскательские работы. Начало строительно-монтажных работ запланировано на начало 2019 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2016-2017 годы специалисты построили около 45 км магистральных газопроводов, чтобы газифицировать судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. К 2018 году предстояло построить еще около 13 км магистральных газопроводов, чтобы обеспечить газом площадки территорий опережающего развития (ТОР).

Находка - город с населением более 150 тыс. человек, находится на юго-востоке Приморского края на расстоянии более 170 км от Владивостока. Расположенные на его территории порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший транспортный узел на Дальнем Востоке России.