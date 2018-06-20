Минтранс рассматривает расширение субсидий авиаперевозок на Дальний Восток

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минтранс в ближайшее время представит правительству предложения по увеличению объемов субсидируемых перевозок на Дальний Восток ради стабилизации цен на авиабилеты в условиях подорожания горючего. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил на совещании президента с членами правительства.

"Изменение цен на рынке ГСМ влияет на работу отрасли. Правительство этот вопрос внимательно рассматривает. Цены стабилизированы на сегодняшний момент", - сказал он.

"Чтобы исключить ситуацию с недостатком билетов и стабилизировать цены мы рассматриваем ряд механизмов поддержки. В том числе совместно с министром по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению объема субсидирования перевозок на Дальний Восток, и эти предложения мы в ближайшее время представим на рассмотрение правительства", - заявил Дитрих.

Программа субсидирования перелетов по маршрутам Дальнего Востока расширилась с 26 маршрутов в 2009 году до 73 в 2018 году. В июне президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" призвал расширить программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток.

На данный момент в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.

Программа субсидирования перелетов на Дальний Восток в 2018 году действует с конца марта по 1 декабря. Купить субсидируемый билет могут граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица. Перевозки в этом сезоне выполняют "Аэрофлот", "Алроса", "Якутия", "Ютэйр", "Нордстар", "Уральские авиалинии", "Сибирь". Весной "Аэрофлот" распродал все субсидируемые авиабилеты в регион менее чем за неделю.