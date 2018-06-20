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В ФАС заявили, что цены на топливо будут расти на уровне инфляции

Экономика и бизнес
20 июня, 16:22 дата обновления: 20 июня, 16:36 UTC+3

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил стабилизацию тарифов на горюче-смазочные материалы в рознице и в оптовом звене

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы и ожидает, что в дальнейшем они будут расти на уровне инфляции, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на совещании президента с членами правительства.

"За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене, и падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной. И можно говорить, что в ближайшие годы эти цены будут расти дальше в пределах растущей инфляции", - сказал Артемьев.

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