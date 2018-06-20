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Ростовская авиакомпания открыла продажу билетов из Краснодара и Минвод в Калугу

Экономика и бизнес
20 июня, 16:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, июня. /ТАСС

Выполнение рейсов начинается 17 июля 2018 года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открыла продажу билетов в Калугу из Краснодара и Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом в среду сообщает пресс-служба международного аэропорта "Калуга".

"Авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Краснодар - Калуга - Краснодар и Минеральные Воды - Калуга - Минеральные Воды. Выполнение рейсов начинается 17 июля 2018 года, направления будет обслуживаться два раза в неделю по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в субботу, 16 июля, авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Калуга - Ростов-на-Дону. Выполнение рейсов начинается 16 июля текущего года, направление будет обслуживаться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

На данный момент авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. "Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров.

Платов открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону, с начала эксплуатации обслужил более 1 млн человек.

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