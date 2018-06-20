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Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Крыма договорились о сотрудничестве

Экономика и бизнес
20 июня, 16:43 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 20, июня. /ТАСС

Сотрудничество ведомств будет нацелено на продвижение товаров, производимых в республике, на рынок Крыма и других регионов России

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ЦХИНВАЛ, 20 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Республики Крым в среду подписали соглашения о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие товарообмена и сотрудничество в перспективных сферах туризма и экономики.

Соглашение был подписано в Цхинвале президентами торгово-промышленных палат Южной Осетии Аланом Алборовым и Крыма Артемом Мальцевым.

"Сотрудничество торгово-промышленных ведомств будет нацелено на продвижение товаров, производимых в республике, на рынок Крыма и других регионов России. Часть мероприятий, которые мы будем реализовывать, направлена на повышение экономического уровня вашей страны. Мы считаем, что у республики большое будущее", - сказал Мальцев на церемонии подписания.

Он отметил, что первым шагом к реализации достигнутых соглашений станут ярмарки сельскохозяйственной продукции в Крыму и Москве, где будет представлена вся продукция югоосетинских предпринимателей, в том числе и минеральная вода. Туда же, по словам Мальцева, будут приглашены и крупные сетевые дилеры, которые смогут ознакомиться с югоосетинской продукцией.

Алборов в свою очередь заметил, что югоосетинские предприниматели в ближайшее время смогут продавать свои товары в Крыму. "Мы скоро обрадуем предпринимателей, когда они увидят свою продукцию в наших фирменных магазинах в Крыму", - сказал он.

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