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Силуанов заявил, что курс рубля укрепился бы до 50 рублей за доллар без бюджетного правила

Экономика и бизнес
20 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

При этом министр добавил, что "в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс национальной валюты РФ при текущих ценах на нефть мог бы укрепиться до уровня около 50 рублей за доллар без бюджетного правила, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел бы соотношение к цене доллара примерно $1 к 50 рублям. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели", - сказал Силуанов.

По его словам, действующее сейчас бюджетное правило направлено в первую очередь на обеспечение прогнозируемости курса рубля. "Это правило мы готовили вместе с Центральным банком, Центральный банк в полной мере оценил все преимущества от реализации такого подхода. Основная задача даже не столько формировать подушку безопасности, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний", - подчеркнул он.

В закон о бюджете заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

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