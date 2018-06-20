ФСЭГ ведет с США переговоры о сотрудничестве

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) ведет переговоры с США о сотрудничестве и обмене информацией. Следующая встреча может состояться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин.

"Будет мероприятие в Вашингтоне - международная газовая конференция, я там планирую быть и уже запросил о встрече в соответствующий департаментом США", - сказал он. При этом генеральный секретарь ФСЭГ не исключил, что переговоры могут пройти и на уровне министра энергетики США. Все зависит от того будет ли он там, заметил Сентюрин.

По его словам, предыдущая встреча с представителями США прошла на минувшей неделе в Аргентине, в рамках встречи министров энергетики G20.

Сентюрин указал, что ФСЭГ нужно наладить контакты непосредственно с самой администрацией США, но ситуация осложняется внешнеполитической ситуацией.

"У нас в организации подсанкционные страны: Иран, Россия. Сам я из России. Это все американцами учитывается", - отметил генеральный секретарь ФСЭГ.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о наличии возможностей для сотрудничества с Россией, несмотря на санкции и существующие разногласия.

Перри таким образом прокомментировал слова министра энергетики России Александра Новака на совместной с ним панельной сессии форума в Давосе о возможном участии США в обсуждении мирового нефтяного и газового рынка в рамках ФСЭГ и ОПЕК+.

Вступление в организацию

ФСЭГ разослал письма с предложением вступить в организацию почти со всеми странам, которые экспортируют газ, но не входят в организацию.

"Подавляющему большинству стран мы направили письма с предложением членства в организации, представили материалы. С некоторыми из этих стран проведены консультации лично", - сказал он.

По словам Сентюрина, в этом году организация провела исследование, чтобы определить точный перечень стран со статусом нетто-экспортеров газа (экспортирует больше, чем импортируют). Сейчас их 35, из них 19 так или иначе состоят в организации - в качестве наблюдателя или полноценного участника. Таким образом, вести переговоры ФСЭГ может с 16 странами, добавил генсек организации.

Далее вопрос о вступлении в организацию будет решаться на уровне руководителей стран.

"Я встречался с министром иностранных дел Мозамбика. Никто не сказал "нет", сказали, что вопрос интересный, что они хотят располагать таким статусом, есть необходимость обмениваться мнением. Сказали, что вынесем на рассмотрение руководителей стран: на уровень президентов, премьер-министров, соответствующих министерств", - отметил Сентюрин.

Он не исключил, что уже в этом году к ФСЭГ могут присоединиться новые участники.

Влияние на мировой рынок газа

ФСЭГ отмечает новые возможности из-за глобализации газового рынка, но организация категорически против его регулирования, в том числе влияния на спрос и предложение.

"Мы категорически заявляем, что мы не занимаемся регулированием рынка, не будем это делать. Если поставим так вопрос, это сразу может вызвать раскол внутри организации. У нас многие члены категорически против того, чтобы мы занимались регулированием рынка. Это очень деликатный вопрос", - считает Сентюрин.

Сентюрин при этом подтвердил, что организация понимает происходящие в мире изменения на рынке газа из-за роста производства СПГ, который делает его глобальным. Тем не менее ФСЭГ не намерен становиться газовым аналогом ОПЕК, который иногда оказывает влияние на предложение нефти на рынке и тем самым влияет на цену.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа.

Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.