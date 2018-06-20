Компании РФ изучают возможность освоения соляных и фосфатных месторождений в Сенегале

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские компании изучают возможность освоения соляных и фосфатных месторождений, а также участия в других проектах на территории Сенегала. Об этом говорится в материалах к предстоящей в среду встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Салем.

В пресс-релизе отмечается, что российско-сенегальские инвестиционные связи в последние годы несколько активизировались. "Российские предприниматели… изучают возможность участия в организации в Сенегале добычи и экспорта поваренной соли, освоения фосфатных месторождений на востоке страны, бурения скважин на воду в труднодоступных сельских районах. Сенегал проявляет заинтересованность в привлечении российских специалистов для составления геологической карты республики и разведки природных ресурсов в восточной провинции Матам, где могут находиться значительные запасы меди, хрома, железа, золота и алмазов", - говорится в материалах пресс-службы Кремля.

В настоящее время общий объем российских инвестиций в экономику Сенегала составляет около $50 млн. Двусторонний товарооборот России и Сенегала формируется в основном за счет российского экспорта (нефть и нефтепродукты, удобрения, продовольствие и сельхозтовары, грузовые машины). В 2017 году общий объем товарооборота составил более $260 млн (увеличение более чем на 300%), в январе - марте текущего года рост продолжился - показатели выше на 99,1% больше аналогичного периода прошлого года.