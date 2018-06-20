В Калининграде начался выпуск грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Автомобильный завод "Автотор" в Калининграде приступил к серийному производству коммерческих автомобилей Hyundai HD65 по полному циклу, сообщил в среду журналистам начальник управления по социальному развитию, связям с общественностью и СМИ компании "Автотор Холдинг Менеджмент" Сергей Луговой.

"Автотор" приступил к производству коммерческого автомобиля Hyundai HD 65 в режиме полного цикла: сварка - окраска - сборка. Это уже вторая модель в линейке Hyundai, выпускаемых по полной технологической цепочке, включая сварку и окраску кузова", - сказал он, отметив, что в ноябре 2017 года завод запустил производство по полному циклу коммерческих автомобилей HD78.

По словам Лугового, для реализации проекта на заводе был подготовлен новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки. Дополнительно введена в действие новая окрасочная камера специально для окраски рам грузовых автомобилей и дождевальная камера для проверки герметичности кабин. Также для проверки тормозной системы установлен новый тормозной стенд.

По оценкам руководства "Автотора", "развитие проекта по расширению модельного ряда коммерческих автомобилей Hyundai, производимых на предприятии по полному циклу, отражает укрепление позиций бренда Hyundai на российском рынке". В январе 2017 года "Хендэ Мотор Компани" открыла в России новую дистрибьюторскую компанию "Хендэ Трак энд Бас Рус", приступившую к продвижению коммерческих автомобилей Hyundai, выпускаемых на калининградском "Автоторе".

Сотрудничество "Автотора" с южнокорейским производителем Hyundai началось с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. В 2012 году был освоен массовый выпуск грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек российского производства. В январе 2017 г. выпущена пилотная партия модели LCV-сегмента - цельнометаллического фургона H350, а в ноябре того же года "Автотор" приступил к производству HD78 по полному циклу.

На сегодняшний день предприятие выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке.