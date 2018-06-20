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Сенегал заинтересован в содействии РФ в оценке своих нефтегазовых ресурсов

Экономика и бизнес
20 июня, 17:30 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Президент республики Маки Саль отметил, что Россия также может участвовать в овладении технологиями освоения месторождений в Сенегале

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сенегал заинтересован в участии России в оценке и получении технологий освоения нефтегазовых месторождений на территории республики. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он предложил расширить рамки взаимодействия двух стран. "У нас большие запасы газа и нефти. Мы хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие, например, в оценке наших ресурсов, а также в целом в овладении технологиями освоения наших месторождений", - обратился Саль к Путину.

Президент Сенегала заявил также, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества не только со своими традиционными партнерами, такими как Франция и США, но и с Китаем, Турцией и РФ.

Российский лидер, в свою очередь, на встрече отметил рост двустороннего товарооборота. Так, в прошлом году, по словам Путина, этот показатель увеличился в три раза, а в первые месяцы этого года - еще примерно на 100%. Как отметил президент РФ, у двух государств есть хорошие перспективы для развития сотрудничества по целому ряду направлений, среди которых инфраструктура, промышленная кооперация, рыболовство и т.д.

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