Рентабельность страховщиков ОСАГО в 2017 году упала до отрицательной

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Страховые компании, специализирующиеся на автостраховании - ОСАГО, каско и добровольном страховании автогражданской ответственности, - в 2017 году показали отрицательную рентабельность, говорится в обзоре ключевых показателей страховщиков, опубликованном Банком России в среду.

Рентабельность активов автостраховщиков снизилась за год на 2,8 п.п., до -1,1%, рентабельность собственных средств - на 1,4 п.п. до -4%, рентабельность инвестиций сократилась до -1,6%. "При этом у страховщиков с долей ОСАГО более 30% показатели были заметно хуже. Рентабельность активов опустилась до -1,7% (-3,1 п.п. за год), рентабельность собственных средств упала до -5,8% (-11 п.п.)", - говорится в сообщении. Рентабельность инвестиций страховщиков ОСАГО составила -1,9%.

Такая динамика отражает сохранение сложной ситуации на рынке обязательного автострахования, считают в ЦБ. "Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, выше 100% - убыток - прим. ТАСС) у страховщиков ОСАГО составил 101,4% (у автостраховщиков - 101,0%), несмотря на достаточно низкие коэффициенты расходов (37,7 и 39,5% соответственно), что объясняется урезанием страховщиками расходов на ведение дела с целью сгладить растущую убыточность ОСАГО. Превышение комбинированным коэффициентом убыточности автостраховщиков 100%-ого уровня при отрицательной рентабельности инвестиций свидетельствует о том, что деятельность автостраховщиков убыточна", - отмечается в обзоре.

Самый высокий коэффициент выплат по ОСАГО (отношение выплат к сборам) у страховщиков сохраняется в Карачаево-Черкесской Республике (324% по итогам 2017 года, 273,8% - годом ранее), еще у шести регионов из топ-15 с наибольшим коэффициентом выплат этот показатель превышает отметку в 150% - Ивановская, Амурская области, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан (по итогам 2016 года таких регионов было четыре).

В среднем по страховому рынку рентабельность капитала компаний (показывает эффективность использования капитала, не отражает доходность по страховым продуктам) хоть и снизилась на 2,7 п.п. за год, но осталась высокой - 21,8%, что поддерживает привлекательность страхового рынка для инвесторов, пишет регулятор. Для сравнения - рентабельность капитала банков за 2017 год составила 8,3% в 2017 году и 10,3% годом ранее.

Лучшую рентабельность собственных средств на рынке показали страховщики жизни - 52%, несмотря на падение -12,5 п.п. за год.