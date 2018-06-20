"ВетроОГК" вложит 26 млрд рублей в строительство ветропарков на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края предоставит в льготную аренду четыре земельных участка компании "ВетроОГК" (дочерняя структура Росатома) для строительства ветропарков. Инвестиции составят 26 млрд до 2022 года, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"Предоставление земельных участков позволит начать первоочередной проект по строительству ветропарка мощностью 260 МВт с суммой инвестиций до 2022 года в 26 млрд рублей и созданием 46 высокопроизводительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба первого замминистра Виталия Шульженко.

Вопрос льготной аренды рассматривался на краевом координационном совете по развитию инвестиционной деятельности. Предполагается, что правительство региона предоставит инвестору земельные участки сроком на 22 года без проведения торгов.

По данным краевого министерства экономического развития, участки находятся в Кочубеевском и Новоалександровском районах края, а также в Ипатовском и Новоалександровском городских округах. Планируется, что компания до 2020 года проведет необходимые подготовительные работы, строительство запланировано на 2020-2022 годы.

Соглашение о сотрудничестве между "ВетроОГК" и правительством края было подписано в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи.