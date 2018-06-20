Министр нефти Ирана планирует провести переговоры с главой Минэнерго РФ 21 июня

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане рассчитывает 21 июня провести двусторонние переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Я надеюсь на это. Я постараюсь с ним встретиться. Он мой друг", - сказал Зангане, отвечая на вопрос ТАСС, состоится ли их встреча с Новаком завтра, в день проведения министерского мониторингового комитета.

При этом Иран и Ирак примут участие в заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+ в Вене в четверг, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Иран и Ирак. Они приняли приглашение", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене.

Обе страны являются членами ОПЕК, но не входят в состав мониторингового комитета, который отвечает за ход исполнения сделки ОПЕК+ и наделен функцией рекомендовать альянсу те или иные действия на рынке нефти.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Иран рассчитывает на встречу с Новаком до официальных переговоров в большом составе. Они также сообщили, что Иран будет приглашен на заседание мониторингового комитета в четверг.

Новак считает, что ОПЕК+ может нарастить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля на период третьего квартала. Зангане выражал несогласие с любыми предложениями по корректировке квот, отмечая, что соглашение ОПЕК+ должно быть реализовано без изменений до конца 2018 года.