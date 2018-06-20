Департамент информационных технологий Москвы обсудит с бизнесом цифровое будущее столицы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичный департамент информационных технологий (ДИТ) 26 июня организует ток-шоу "Умный город: вызовы современности", где обсудит дальнейшее технологичное будущее Москвы в эпоху цифровизации с госорганами, экспертами и представителями от бизнеса в информационной отрасли.

"Представители бизнеса, органов власти и институтов развития обсудят не только перспективы сотрудничества, но и станут участниками формирования новейшей "цифровой" истории столицы", - отметили в департаменте.

По данным ДИТа, Москва входит в число мировых лидеров по внедрению технологий в государственном управлении. Сейчас в городе доступно порядка 250 видов госуслуг в режиме онлайн. Помимо этого, стоимость мобильного интернета столичным жителям обходится в пять раз дешевле, чем местному населению Нью-Йорка.

В программе планируется обсудить цифровое развитие Москвы до 2030 года, а также устойчивость и безопасность цифровой инфраструктуры. Кроме того, будут подняты такие темы, как совместные проекты бизнеса и государства для создания Москвы как инновационного мегаполиса.

Модератором программы будет выступать руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев. К участию приглашены представители "Яндекса", МТС, Внешэкономбанка, Сбербанка, фонда по инновациям "Сколково" и многие другие.