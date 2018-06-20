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На платформах Ленинградского и Московского вокзалов появилась повагонная навигация

Экономика и бизнес
20 июня, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

После тестирования системы примут решение о возможности распространения сервиса и на других вокзалах

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. На платформах Ленинградского вокзала в Москве и Московского вокзала в Санкт-Петербурге началось тестирование новой системы повагонной навигации, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Платформы, обслуживающие прибытие и отправление высокоскоростных и скоростных поездов, оснащены электронными табло, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов. На Ленинградском вокзале на трех платформах установлены пять электронных табло, на Московском вокзале на четырех платформах - восемь электронных табло.

Табло информируют пассажиров и посетителей вокзалов о нумерации и расположении вагонов. В начале железнодорожных путей размещены электронные табло со схематичным и автоматически обновляемым изображением нумерации, а каждый путь разделен на семь зон (A, B, C, D…), где одна зона включает в себя три вагона поезда.

"Система повагонной навигации позволяет пассажирам и встречающим заранее определить зону на платформе, где будет находиться вагон. Часто в пути следования поезда вагоны меняют порядковую нумерацию. К примеру, вагон № 3 может быть ближе к хвосту. Новая система позволит пассажирам без труда найти нужный вагон на платформе заранее, еще до прибытия поезда", - прокомментировал начальник Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

После тестирования системы повагонной навигации будет принято решение о возможности распространения данного сервиса на других вокзалах.

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