ФАС начала мониторинг тарифов по каско, страхованию жизни, здоровья и имущества

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба совместно с Минфином, Минэкономразвития и ЦБ начала проводить мониторинг тарифной политики страховых компаний по нескольким добровольным видам страхования, сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Для этого ФАС 1 июня направила соответствующие запросы в страховые компании. Это делается во исполнение поручения правительства проводить мониторинг обоснованности тарифной политики страховщиков, следует из слов Беляевой.

"В качестве первого этапа данного мониторинга определены четыре вида страхования", - рассказала Беляева. Это каско, добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования и инвестиционного страхования), страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества граждан - жилых помещений, залогового имущества.

По словам Беляевой, мониторинг проводится во исполнение поручения председателя правительства Дмитрия Медведева от 13 июля 2017 года. Тогда премьер поручил ФАС, Минэку, Минфину совместно с ЦБ проводить на плановой основе мониторинг тарифной политики страховщиков по всем видам страхования, "в том числе на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков, уделив при этом внимание состоянию конкурентной среды". Аналогичное поручение в начале июля 2017 года давал президент.

Какие решения может принять ФАС по результатам мониторинга, Беляева не уточнила. "Конкретные решения о необходимости принятия каких-либо мер будут определены по результатам проведения мониторинга. Результаты проведенного мониторинга будут представлены в правительство РФ для дальнейшего доклада президенту РФ", - сказала она.

Тарифы по единственному обязательному для граждан виду страхования - ОСАГО - регулируются государством: их устанавливает Банк России.