Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС начала мониторинг тарифов по каско, страхованию жизни, здоровья и имущества

Экономика и бизнес
20 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Результаты мониторинга будут представлены в правительство для дальнейшего доклада президенту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба совместно с Минфином, Минэкономразвития и ЦБ начала проводить мониторинг тарифной политики страховых компаний по нескольким добровольным видам страхования, сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Для этого ФАС 1 июня направила соответствующие запросы в страховые компании. Это делается во исполнение поручения правительства проводить мониторинг обоснованности тарифной политики страховщиков, следует из слов Беляевой.

"В качестве первого этапа данного мониторинга определены четыре вида страхования", - рассказала Беляева. Это каско, добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования и инвестиционного страхования), страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества граждан - жилых помещений, залогового имущества.

По словам Беляевой, мониторинг проводится во исполнение поручения председателя правительства Дмитрия Медведева от 13 июля 2017 года. Тогда премьер поручил ФАС, Минэку, Минфину совместно с ЦБ проводить на плановой основе мониторинг тарифной политики страховщиков по всем видам страхования, "в том числе на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков, уделив при этом внимание состоянию конкурентной среды". Аналогичное поручение в начале июля 2017 года давал президент.

Какие решения может принять ФАС по результатам мониторинга, Беляева не уточнила. "Конкретные решения о необходимости принятия каких-либо мер будут определены по результатам проведения мониторинга. Результаты проведенного мониторинга будут представлены в правительство РФ для дальнейшего доклада президенту РФ", - сказала она.

Тарифы по единственному обязательному для граждан виду страхования - ОСАГО - регулируются государством: их устанавливает Банк России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
5
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
6
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
7
Более 3,7 тыс. человек получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости