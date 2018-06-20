США могут применить протекционистские меры против поставок урана из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность применения протекционистских мер в связи с зарубежными поставками урана в Соединенные Штаты. Это подтвердил в среду министр торговли Уилбур Росс. Он выступил на слушаниях в финансовом комитете Сената США.

Один из членов комитета - Майкл Энзи (республиканец, сенатор от штата Вайоминг) обратил внимание главы минторга на то, что доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляет в настоящее время лишь 7%. "Наша слишком большая зависимость от поставок урана из других стран, таких как Россия и Казахстан, создает существенную угрозу национальной безопасности и подрезает крылья нашим национальным производителям урана", - утверждал Энзи. "Это проблема особенно остра в моем родном штате Вайоминг, в котором добывается две трети объемов американского урана", - сказал законодатель.

В связи с этим он поинтересовался, намерено ли правительство США начинать расследование ситуации в рамках 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано "интересами национальной безопасности".

"Я полностью знаком с этой ситуацией. И я, помимо всего прочего, обсуждаю ее с министром [энергетики США Риком] Перри. <...> Мы очень скоро примем решение относительно того, начинать или нет расследование в рамках статьи 232. Ситуация осложнена определенными прежними соглашениями, которые существуют [и сегодня], мы в этом разбираемся", - ответил Росс.

"И мы придем к заключению очень-очень быстро", - пообещал министр.