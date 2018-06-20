Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США могут применить протекционистские меры против поставок урана из-за рубежа

Экономика и бизнес
20 июня, 18:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Член финансового комитета Сената Майкл Энзи сказал, что сейчас доля американского урана в топливе для гражданских реакторов в стране составляет только 7%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность применения протекционистских мер в связи с зарубежными поставками урана в Соединенные Штаты. Это подтвердил в среду министр торговли Уилбур Росс. Он выступил на слушаниях в финансовом комитете Сената США.

Один из членов комитета - Майкл Энзи (республиканец, сенатор от штата Вайоминг) обратил внимание главы минторга на то, что доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляет в настоящее время лишь 7%. "Наша слишком большая зависимость от поставок урана из других стран, таких как Россия и Казахстан, создает существенную угрозу национальной безопасности и подрезает крылья нашим национальным производителям урана", - утверждал Энзи. "Это проблема особенно остра в моем родном штате Вайоминг, в котором добывается две трети объемов американского урана", - сказал законодатель.

В связи с этим он поинтересовался, намерено ли правительство США начинать расследование ситуации в рамках 232-й статьи закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано "интересами национальной безопасности".

"Я полностью знаком с этой ситуацией. И я, помимо всего прочего, обсуждаю ее с министром [энергетики США Риком] Перри. <...> Мы очень скоро примем решение относительно того, начинать или нет расследование в рамках статьи 232. Ситуация осложнена определенными прежними соглашениями, которые существуют [и сегодня], мы в этом разбираемся", - ответил Росс.

"И мы придем к заключению очень-очень быстро", - пообещал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Перри, Рик Росс, Уилбур
Страны
США Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
6
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
7
Силуанов заявил, что курс рубля укрепился бы до 50 рублей за доллар без бюджетного правила
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости