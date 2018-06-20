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Экспорт товаров из Удмуртии в Белоруссию в первом квартале 2018 года увеличился вдвое

Экономика и бизнес
20 июня, 18:47 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 20, июня. /ТАСС

Страна занимает 7 место среди всего экспорта региона, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин

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ИЖЕВСК, 20 июня. /ТАСС/. Экспорт продукции из Удмуртии в Белоруссию за первый квартал 2018 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $6 млн, осенью делегация из региона намерена посетить страну. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин по итогам встречи с делегацией посольства Белоруссии.

По словам Свинина, экспорт товаров из Удмуртии в Белоруссию в 2017 году увеличился на $11 млн по отношению к 2016 году. Он уточнил, что по итогам 2017 года объемы экспорта составили $25 млн, страна занимает 7 место среди всего экспорта региона.

"В первом квартале 2018 года экспорт увеличился уже в два раза по отношению к такому же периоду прошлого года - с $3 до $6 млн", - добавил Свинин.

В пресс-службе главы и правительства ТАСС уточнили, что в настоящее время уточняется список предпринимателей, которые войдут в состав делегации для визита в Белоруссию.

"Мы его [визит] готовим на осень этого года. Это будет не просто визит главы [Удмуртии Александра Бречалова], это будет большая бизнес-миссия, где мы планируем подписание первых соглашений между предприятиями наших республик", - сказал Свинин.

Руководитель отделения белорусского посольства в Уфе Петр Балтрукович отметил, что визит представителей Удмуртии планируется на Пятом форуме регионов Белоруссии и России.

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