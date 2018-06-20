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Минэкономразвития: рост ВВП России в мае замедлился до 2,1%

Экономика и бизнес
20 июня, 20:02 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В апреле рост ВВП составил 2,2%

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рост ВВП России в январе - мае составил 1,8% в годовом выражении, в мае - замедлился до 2,1% после 2,2% в апреле, говорится в материалах Минэкономразвития "Картина деловой активности".

При этом на фоне значительного улучшения Росстатом оценки динамики промышленного производства в России - с 1% до 2,1% в 2017 году с 1,9% до 2,8% в первом квартале 2018 года - Минэкономразвития пересмотрело динамику ВВП с начала 2018 года.

Так, рост ВВП в I квартале составил не 1,3%, а 1,5%. В январе ВВП вырос на 1,6% (предыдущая оценка - 1,4%), в феврале - 1,8% (1,4%), в марте - 1,1% (совпадает с предыдущей оценкой), в апреле - 2,2% (1,7%).

"Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле-мае по сравнению с первым кварталом внесли обрабатывающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в последние два месяца продолжилось восстановление строительного сектора",- отмечают в Минэкономразвития.

При этом уверенный рост промышленного производства в апреле и мае на 3,9% и 3,7% соответственно был обусловлен в первую очередь позитивной динамикой обрабатывающих отраслей.

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