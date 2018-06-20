Голикова и Топилин обсудят с единороссами пенсионную реформу на заседании фракции 22 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены фракции "Единая Россия" обсудят с вице-премьером по социальным вопросам Татьяной Голиковой и министром труда Максимом Топилиным пакет законопроектов о пенсионной реформе в пятницу, 22 июня. Об этом ТАСС рассказал первый замруководителя думских единороссов по законотворческой деятельности Андрей Исаев по итогам встречи руководства фракции и секретаря генсовета "Единой России" с председателем партии, главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились о том, что в пятницу состоится заседание фракции, в котором также примет участие секретарь президиума генсовета партии Андрей Турчак, некоторые члены Совета Федерации, а также социальный блок правительства: [вице-премьер РФ по социальным вопросам] Татьяна Голикова и министр труда Максим Топилин", - сказал он.

Исаев пояснил, что единороссы планируют определить предстоящий алгоритм обсуждения пакета законопроектов о пенсионной реформе.

Ранее глава фракции думских единороссов Сергей Неверов рассказал журналистам, что подобная встреча необходима в преддверии региональной недели, когда депутаты Госдумы будут обсуждать такой резонансный вопрос, как пенсионная реформа, с коллегами в регионах.

В свою очередь Турчак на заседании президиума генсовета партии рассказал, что заседание фракции пройдет на партийной площадке. Он также добавил, что 28 июня состоится заседание Совета руководителей фракций "Единой России", главной темой которого также станет обсуждение пенсионной реформы. "Тема этого Совета будет также посвящена пенсионной реформе: мы планируем пригласить секретарей наших региональных отделений, руководителей региональных парламентов, руководителей региональных фракций и таким широким кругом обсудить те предложения, которые наши депутаты в ходе региональной недели получат непосредственно с мест", - добавил Турчак.