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Проектный офис инновационного развития будет сформирован в Ульяновской области

Экономика и бизнес
20 июня, 18:52 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 20, июня. /ТАСС

Это создаст необходимый фундамент для успешной инноватизации экономики региона, считает гендиректор Центра кластерного развития Вадим Павлов

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УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Проектный офис инновационного развития, который позволит внедрить инновации в экономику региона, появится в Ульяновской области. Об этом сообщил в среду генеральный директор Центра кластерного развития Вадим Павлов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы "Точка кипения - Ульяновск".

"В регионе будет сформирован проектный офис флагманских проектов инновационного развития. <...> Это создаст необходимый фундамент для успешной инноватизации экономики Ульяновской области", - сказал он.

В кулуарах совещания Павлов уточнил журналистам, что одно из стратегических направлений - увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

"Перед Центром кластерного развития региона стоит задача содействия ускоренному технологическому росту Ульяновской области за счет развития человеческого капитала и формирования экосистемы технологического предпринимательства с мировым уровнем инвестиционной привлекательности, ориентированной на новые экспортные быстрорастущие рынки, в том числе рынки НТИ [Национальной технологической инициативы]", - добавил он.

По словам Павлова, пространство коллективной работы "Точка кипения - Ульяновск" станет площадкой акселерации проектных идей и стартапов технологического предпринимательства.

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