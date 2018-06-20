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Минэкономразвития может улучшить оценку роста ВВП РФ в 2017 году до 2%

Экономика и бизнес
20 июня, 19:47 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сообщается, что уточнение данных по промышленному производству при прочих равных условиях приведет к повышению темпа роста ВВП на 0,3 процентного пункта в прошлом году

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития может улучшить оценку роста ВВП России в 2017 году с 1,5% до 2% с учетом пересмотра Росстатом показателей промышленного производства, говорится в материалах министерства "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, произошедшее уточнение данных по промышленному производству при прочих равных условиях приведет к повышению темпа роста ВВП в 2017 году на 0,3 процентного пункта. После получения и обработки Росстатом итоговой годовой отчетности предприятий всех видов экономической деятельности итоговая оценка темпа роста ВВП за 2017 год может составить около 2%", - отмечают в министерстве.

Динамика роста промпроизводства в прошлом году - 1% - не оправдала ожиданий правительства, оказавшись по итогам 2017 года вдвое ниже прогноза. Однако впоследствии Росстат значительно улучшил эту оценку - с 1% до 2,1% в 2017 году и с 1,9% до 2,8% в первом квартале 2018 года.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что это может привести к пересчету ВВП за 2017 год.

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Орешкин, Максим Станиславович
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