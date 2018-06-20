Рыбодобывающие предприятия Астраханской области впервые получат гранты на переработку рыбы

АСТРАХАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Рыбодобывающие предприятия Астраханской области впервые в этом году смогут получить грант в размере 1,5 млн рублей на покупку оборудования для переработки рыбы. Об этом в среду на заседании областного штаба "Путина-2018" сообщил губернатор региона Александр Жилкин.

Рыбная отрасль является одной из стратегических в регионе, по этому направлению работают более 200 предприятий, из них добычей рыбы занимаются около 60. Рыба продается в свежем и замороженном виде, идет на переработку на консервные предприятия. Общий объем переработанной рыбной продукции в прошлом году составил свыше 44,3 тыс. т. Рыбные консервы поставляются во многие регионы России.

"Значение рыбной отрасли, ее доля в региональной экономике будет высокой только при условии активного развития глубокой переработки. Региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности впервые в этом году запустило систему грантовой поддержки на приобретение оборудования для переработки рыбы. Размер каждого гранта составит 1,5 млн рублей. В 2018 году этой формой господдержки уже смогут воспользоваться четыре рыбодобывающих предприятия", - приводит слова Жилкина его пресс-служба.

На заседании также было отмечено, что в этом году общий рекомендованный объем и квота на добычу рыбы в регионе составили 51,6 тыс. т (осенняя и весенняя путина). При этом длительный ледостав и раннее половодье не позволили рыбодобытчикам в полном объеме освоить планируемую весеннюю квоту - общий вылов составил около 20 тыс. т. В сети рыбакам попадались в основном щука, вобла, лещ. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличились уловы судака (60 т).

По данным регионального УМВД, в рамках весенней путины в апреле-мае выявлено 304 преступления в сфере оборота биоресурсов. Из незаконного оборота изъято более 32 т рыбы. Количество выявленных фактов браконьерства по сравнению с прошлым годом возросло на 38%.