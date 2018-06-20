Трутнев: ДФО может стать плацдармом для выхода французского бизнеса на рынки АТР

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн предложил привлекать французский бизнес к проектам на Дальнем Востоке, отметив, что этот регион мог бы стать плацдармом для их выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщила пресс-служба правительства, вице-премьер во время этой встречи представил французской делегации инвестиционный потенциал Дальнего Востока. "Дальний Восток может стать плацдармом для выхода французских компаний на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Низкий уровень издержек, низкие налоги, инфраструктура за счет государства, конкурентоспособный сервис - всё это уже сегодня Дальний Восток может предложить для французских компаний", - подчеркнул Трутнев.

Полпред напомнил, что для иностранных компаний, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке России, существует формат Дней инвестора. Сейчас встречи в рамках такого формата проводятся для компаний из Китая, Японии и Южной Кореи. По словам вице-премьера, такой формат может быть рассмотрен и для инвесторов из Франции. Как отметил Трутнев, Франция относится к числу ведущих европейских стран, работающих на российском рынке, с объемом накопленных в РФ прямых французских инвестиций в $15,4 млрд.

Вице-премьер в ходе встречи рассказал о новой государственной политике по созданию комфортного инвестиционного климата на Дальнем Востоке и тех преференциях, которые получают резиденты ТОР и свободного порта Владивосток. Так, отметил Трутнев, в дальневосточном макрорегионе сегодня реализуется 1,3 тыс. инвестиционных проектов на сумму около $60 млрд. По его словам, "сегодня на Дальний Восток приходится 30% всех иностранных инвестиций, которые приходят в РФ", хотя четыре года назад этот показатель составлял 4%. Полпред президента добавил, что предоставляемые инвесторам преференции позволяют повысить рентабельность их проектов на 10-12%.

Вице-премьер пригласил Берманн и представителей французских деловых кругов принять участие в четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке, в составе французской делегации. Трутнев напомнил, что в этом году в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия - Европа", на котором будут представлены инвестиционные возможности Дальнего Востока России для европейского бизнеса.