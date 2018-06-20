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General Electric исключили из индекса Dow Jones в связи с резким снижением курса акций

Экономика и бизнес
20 июня, 19:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

С начала года курс акций компании упал на 25%, а ее доля в индексе сократилась до приблизительно 0,5%

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. General Electric исключена во вторник из индекса Dow Jones Industrial Average, в который включают акции 30 наиболее крупных компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на электронной бирже NASDAQ.

General Electric была включена в биржевой индекс в 1896 году, в момент его появления и числилась в нем постоянно с ноября 1907 года.

Как сообщила телекомпания CNN, в 2017 году у акций этой компании были наихудшие биржевые показатели среди компаний, включенных в индекс Dow Jones, а с начала нынешнего года курс акций упал еще на 25%. В среду утром после открытия биржи курс акций упал на 1,04%, до $12,81 за акцию.

Поскольку курс акций General Electric упал ниже уровня в $13 за акцию, компания более не оказывает существенного влияния на индекс, где ее доля сократилась до примерно 0,5%. Вместо General Electric в индекс включена компания - владелец сети аптек Walgreen Boots Alliance. В среду курс акций этой компании вырос на 2,9%, до $66,45 за акцию.

"Мы предпринимаем меры к тому, чтобы выполнить разработанный план по повышению эффективности компании, - привела CNN заявление представителя General Electric. - Объявление (об исключении из индекса - прим. ТАСС) не влияет на наши обязательства или на наше стремление создать более мощную, не столь комплексную компанию".

В 1892 году General Electric стала первой компанией, сумевшей автоматизировать изготовление стеклянных колб для ламп накаливания, которые ранее изготовлялись стеклодувами. В 1906 году компания разработала лампу накаливания, напоминающую современные модели. После финансового кризиса 2008 года General Electric объявила о намерении избавиться от части активов, в том числе от железнодорожного и светотехнического бизнеса, для того чтобы расплатиться с долгами.

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