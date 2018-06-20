Псковская область в рамках приграничного сотрудничества может привлечь более 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей может быть привлечено в Псковскую область по программам приграничного сотрудничества, заявки на которые подал регион. Об этом по итогам встречи полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления сообщила пресс-служба администрации области.

"Отдельной точкой роста для региона врио губернатора Михаил Ведерников назвал программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия", "Россия - Эстония" и "Регион Балтийского моря". Псковская область уже подала заявки на участие в шести проектах этих программ общей стоимостью около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках сотрудничества с Эстонией и Латвией планируется развивать сельское предпринимательство, восстановить промышленную рыболовную инфраструктуру, завершить второй этап строительства водозабора в Пскове в рамках проекта "Чистая вода", реконструировать подъездные пути к пункту пропуска "Лавры-Брунишево" в Печорском районе и усовершенствовать работу пункта пропуска "Бурачки-Терехова", расположенного на российско-латвийской границе. Одна из заявок, поданных властями Псковской области, направлена на реализацию проекта в сфере туризма.

"В настоящее время все эти заявки проходят итоговое согласование в Европейской Комиссии, и мы рассчитываем, что финансирование начнется уже в конце 2018 года", - цитирует Ведерникова пресс-служба.

Врио губернатора также отметил, что необходимо возобновить работу над привлечением инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Псковской области. Он пояснил, что сейчас в приграничных районах стартовали несколько проектов, среди которых создание железнодорожного логистического терминала в Себежском районе и таможенно-логистического в Пыталовском, строительство в рамках договоренности РЖД транспортно-логистического хаба.

Посещение социальных объектов

В ходе рабочей поездки полпреда СЗФО в Псковскую область, как сообщает пресс-служба администрации региона, Беглов и Ведерников осмотрели некоторые социальные объекты Печорского района, среди которых детский сад "Звездочка", районная больница и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Врио губернатора при посещении Печорской больницы сказал о том, что медицинскому учреждению необходимы два этапа реконструкции, но для их проведения региону требуется не менее 100 млн рублей. "Для дальнейшего развития медучреждения необходим капитальный ремонт пристройки. На дополнительных площадях планируется разместить диагностический центр и перевести детское отделение. По подсчетам специалистов, на двухэтапную реконструкцию здания требуется порядка 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках федеральной программы по модернизации системы здравоохранения в Печорской больнице уже были отремонтированы терапевтическое, хирургическое и детское отделения, а также помещения скорой медицинской помощи. Также было закуплено новое медицинское диагностическое оборудование, поступили новые кареты скорой помощи. В настоящее время в Печорской районной больнице функционирует круглосуточный стационар на 57 коек и на 20 - дневного пребывания.

По итогам посещения центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, врио губернатора заявил о том, что необходимые для ремонта кровли части построек учреждения 2,5 млн рублей будут выделены из бюджета региона.

Основная задача центра - социальная реабилитация детей-сирот в возрасте от 3 до 18 лет и их сопровождение в первые годы жизни после выхода из интерната. На территории центра воспитанники живут в квартирах по восемь - девять человек, а учатся в школах города. Максимально интернат мог принять до 400 детей, сейчас в центре находятся 58 детей и подростков.

В рамках визита Беглов и Ведерников осмотрели одну из квартир, музей боевой и трудовой славы, который работает при интернате более 40 лет, и познакомились с работой специализированных кабинетов. Полпред президента и врио губернатора также осмотрели кабинет технологии и передали коллективу центра и его воспитанникам швейную машину.