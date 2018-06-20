НДПИ для "Газпрома" может вырасти для компенсации 72 млрд рублей недополученных дивидендов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство предложило ввести для "Газпрома" повышающий коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. В результате бюджет получит дополнительно 72 млрд рублей, что компенсирует недополученные дивиденды от компании за 2017 год. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы компенсируем потери бюджета, возлагая дополнительную нагрузку в связи с тем, что не были выплачены дивиденды ["Газпрома"] в полном объеме за 2017 год в 2018 году. Сумма составляет 72 млрд рублей", - сказал Трунин.

Ранее совет директоров "Газпрома" предложил сохранить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию, всего - 190 млрд рублей (26,6% чистой прибыли по МСФО), на уровне 2016 года, хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

С октября до конца 2017 года коэффициент для расчета НДПИ для "Газпрома" был повышен с 1,7969 до 2,2738 из-за недополученных дивидендов. Сейчас предлагается увеличить его с текущих 1,4022 до 2,055.