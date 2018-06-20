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ЦБ: доходность инвестиционного страхования жизни может оказаться ниже ставки по депозитам

Экономика и бизнес
20 июня, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил, что гражданам не стоит ждать от ИСЖ сверхдоходности

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Доходность по полисам инвестиционного страхования жизни может оказаться ниже ставки по депозитам, что может замедлить рост этого направления (в первом квартале 2018 года - на 67%, до 66,5 млрд рублей). Об этом говорится в обзоре ключевых показателей страховщиков за 2017 год, опубликованном Банком России в среду.

"В случае неудовлетворенности страхователей уровнем доходности по договорам страхования жизни с участием в инвестиционном доходе страховщика развитие этого направления может сильно замедлиться. Поскольку инвестиционный доход по этому виду страхования не является гарантированным, доходность по депозитам может оказаться выше, вызвав тем самым недовольство страхователей", - говорится в обзоре.

Ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил ТАСС, что гражданам не стоит ждать от ИСЖ сверхдоходности.

Банки активно продают ИСЖ на фоне падения ставок по депозитам ради высоких комиссий, объясняет ЦБ. "Активное продвижение банками страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика объясняется стремлением получить высокое комиссионное вознаграждение на фоне падения интереса населения к депозитам в условиях снижения ставок по ним", - говорится в обзоре.

В 2017 году средневзвешенная процентная ставка по вкладам физлиц сроком до одного года, составила 5,9%, по вкладам свыше 1 года - 6,9%, падение за год было равно 1,1 и 1,5 п.п. соответственно, приводит данные регулятор.

Средняя выплата по ИСЖ в 2017 году выросла на 18,6% до 299 тыс. рублей, отмечается в обзоре.

Об ИСЖ

ИСЖ работает как страховка жизни, при этом единовременный взнос клиента (обычно 300-500 тыс. рублей) страховщик инвестирует по выбранной клиентом стратегии. В конце срока договора страховщик гарантированно возвращает клиенту внесенную сумму, и плюс возможный инвестдоход, который зависит от результатов инвестирования. Уровень доходности не гарантирован, и она может как превысить ставку по вкладам, так и оказаться нулевой. В отличие от банковского вклада вложения в ИСЖ не застрахованы в АСВ, и полис нельзя досрочно расторгнуть без потерь.

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