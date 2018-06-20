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ТВЭЛ до конца года подпишет дорожные карты о развитии неядерного бизнеса в восьми регионах

Экономика и бизнес
20 июня, 21:06 UTC+3 КОВРОВ КОВРОВ 20, июня. /ТАСС

Первая дорожная карта была подписана с руководством Удмуртии на площадке Петербургского международного экономического форума

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КОВРОВ, 20 июня. /ТАСС/. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" до конца 2018 года подпишет дорожные карты о развитии неядерного бизнеса с руководством восьми регионов своего присутствия, в частности рассматривается возможность создания совместных предприятий и альянсов с использованием мощностей заводов компании. Об этом в среду в ходе рабочей поездки во Владимирскую область сообщила журналистам президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

"Мы вышли с предложениями к губернаторам, к главам республик о том, что мы хотим расти по своим неядерным направлениям вместе с теми предприятиями, которые расположены в местах нашего присутствия. <...> Мы согласны создавать совместные предприятия, вступать в какие-то альянсы, то есть организационная форма этого взаимодействия может быть различной",- отметила она.

По словам Никипеловой, сегодня компания активно обсуждает развитие неядерного бизнеса с представителями Томской, Иркутской, Свердловской, Владимирской областей, Красноярского края. В конце мая первая дорожная карта была подписана с руководством Удмуртии на площадке Петербургского международного экономического форума. Подписать документы с остальными регионами планируется до конца года, в течение одной-двух недель дорожная карта будет подписана с Владимирской областью. Первые проекты в регионах присутствия компания также намерена начать реализовывать в 2018 году.

Среди направлений, которые топливная компания намерена развивать в городах присутствия - нефтесервис, IT, автоматизация, роботизация, накопители энергии, электротранспорт и аддитивные технологии. В среду в Коврове Владимирской области Никипеловой были представлены несколько проектов региона, связанных с разработкой двигателей для автобусов, водородного топлива и применения лазерных технологий на производстве.

"Мы выбирали те направления, в которых есть ключевая компетенция, которые имеют очень высокие темпы роста, которые прямо сразу, с первого же года будут обеспечивать объем выручки не менее 3 - 5 млрд рублей в год и обеспечивать маржинальность не менее 20%. И мы выбирали те направления, которые имеют высокий экспортный потенциал", - добавила президент ТВЭЛ.

ТВЭЛ объединяет предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

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