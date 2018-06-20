СМИ: певец Эйкон заявил о намерении основать город и выпустить криптовалюту в Сенегале

ТАСС, 20 июня. Американский хип-хоп-исполнитель Эйкон заявил о намерении построить свой собственный город и основать криптовалюту в Сенегале. Как сообщил в среду интернет-портал The Verge, о своих планах Эйкон сообщил на Международном фестивале креативности "Каннские львы".

В городе, который планирует основать певец, будет внедрена собственная криптовалюта "Эйкоин" (AKoin) в качестве главного средства обмена.

Эйкон отметил, что технология блокчейн и криптовалюта могут стать "спасением для Африки" из-за их высокого уровня безопасности. Он сказал, что такая система, основанная на программах-приложениях, "позволяет людям использовать ее таким образом, чтобы они могли достигать успехов и не позволять правительству делать то, что мешает им развиваться".

Город будет называться Akon Crypto City ("Эйкон криптогород"). Певец назвал его "настоящей Вакандой", имея в вижу воображаемый город в Африке, в котором развивается действие комиксов и фильма "Черная пантера", созданных корпорацией Marvel.

Эйкон, настоящее имя которого Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам, родился в Сент-Луисе, в американском штате Миссури. Он имеет сенегальские корни и провел значительную часть своего детства в Сенегале.

Вышедший на экраны в этом году фильм "Черная пантера" стал восемнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. В центре сюжета - приключения персонажа Черная пантера, который является королем африканской страны Ваканды. В киноленте сыграли Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Форест Уитакер и Энди Серкис.