Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: певец Эйкон заявил о намерении основать город и выпустить криптовалюту в Сенегале

Экономика и бизнес
20 июня, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Музыкант выразил мнение, что технология блокчейн и криптовалюта могут стать "спасением для Африки", которая страдает от высокого уровня бедности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июня. Американский хип-хоп-исполнитель Эйкон заявил о намерении построить свой собственный город и основать криптовалюту в Сенегале. Как сообщил в среду интернет-портал The Verge, о своих планах Эйкон сообщил на Международном фестивале креативности "Каннские львы".

Смотрите также

Что нужно знать о криптовалютах

В городе, который планирует основать певец, будет внедрена собственная криптовалюта "Эйкоин" (AKoin) в качестве главного средства обмена.

Эйкон отметил, что технология блокчейн и криптовалюта могут стать "спасением для Африки" из-за их высокого уровня безопасности. Он сказал, что такая система, основанная на программах-приложениях, "позволяет людям использовать ее таким образом, чтобы они могли достигать успехов и не позволять правительству делать то, что мешает им развиваться".

Город будет называться Akon Crypto City ("Эйкон криптогород"). Певец назвал его "настоящей Вакандой", имея в вижу воображаемый город в Африке, в котором развивается действие комиксов и фильма "Черная пантера", созданных корпорацией Marvel.

Эйкон, настоящее имя которого Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам, родился в Сент-Луисе, в американском штате Миссури. Он имеет сенегальские корни и провел значительную часть своего детства в Сенегале.

Вышедший на экраны в этом году фильм "Черная пантера" стал восемнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. В центре сюжета - приключения персонажа Черная пантера, который является королем африканской страны Ваканды. В киноленте сыграли Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Форест Уитакер и Энди Серкис.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Сенегал
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
В сети появилось первое фото воссоединившейся группы АВВА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости