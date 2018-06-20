Власти Псковской области ожидают получить 340 млн руб. из резервного фонда на ремонт школ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области готовят заявку о выделении региону из резервного фонда президента РФ 340 млн рублей на ремонт социальных объектов и закупку медицинского оборудования, она уже поддержана полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Михаил Ведерников.

В среду Беглов совершил рабочую поездку в Псковскую область. Вместе с Ведерниковым он посетил несколько социальных объектов и объектов сферы культуры и провел рабочую встречу по вопросам реализации социальной политики и приграничного сотрудничества в муниципалитетах, граничащих со странами Европы.

"У нас была сегодня крайне насыщенная повестка, мы работали по теме приграничных районов, обсуждали и докладывали полпреду о выполнении майских указов 2012 года, о готовности к выполнению указа от 7 мая 2018 года, но самым главным итогом я бы назвал то, что Александр Дмитриевич [Беглов] поддержал нашу заявку о выделении 340 млн рублей из резервного фонда президента РФ", - сказал он.

По словам Ведерникова, средства будут направлены на завершение ремонта музыкальной школы в Пскове и корпуса школы №6 в Великих Луках.

"[Также планируется] запустить физкультурно-врачебный диспансер и оборудовать его необходимой медицинской техникой, и есть острая необходимость в покупке ряда наименований медицинского оборудования. Мы тоже рассчитываем, что в рамках этих средств сможем это реализовать", - пояснил врио губернатора.

Основные проблемы региона

По мнению Беглова, нехватка медицинских кадров, оборудования, необходимость ремонта медучреждений и состояние дорог региона остаются основными проблемами Псковской области. "Мы и говорили о тех проблемах, которые существуют сегодня в Псковской области, которые на сегодняшний день нужно решать. Это, конечно, в первую очередь то, что связано с медициной, с дорогами. Особенно в медицине - это обеспечение медицинскими кадрами, особенно работники педиатрии необходимы", - сказал он.

При этом полпред высоко оценил проработку программы развития здравоохранения региона. "Хочу сказать, что акценты сделаны очень правильно - прежде всего, это, конечно, детское здоровье. Для детишек нужно создать все условия - и поликлиники, и больницы, и оборудование, и соответствующие специалисты", - перечислил полпред, добавив, что программа затрагивает также обеспечение здоровья в детских садиках и школах.

Немаловажен, по его мнению, и акцент программы на здоровье женщин, в частности на ранней диагностики онкологических заболеваний. "Для этого необходимо закупить ряд оборудования медицинского для обследования, что я полностью поддерживаю. И те деньги из резервного фонда, которые будут направлены на покупку ряда медицинского оборудования, - тоже один из самых важных вопросов", - добавил Беглов.

Он отметил, что намерен объехать все районы Псковской области, чтобы посмотреть, как идет реализация майских указов 2012 года. "Но сегодня большая задача стоит перед нами, перед правительством Псковской области - это реализация майского указа 2018 года. <…> Самое главное - это повышение качества жизни населения независимо от того, где кто проживает - либо это небольшой поселок, деревня, или город-милионник - нужно достигать такого качества, чтобы было комфортно проживать", - пояснил он.