Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в среду совещание, на котором обсуждались предложения в рамках законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"У председателя правительства России Дмитрия Медведева состоялось совещание по законопроектной деятельности с руководством Государственной думы, представителями администрации президента России, руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия", руководством парламентской фракции "Единой России", с участием представителей финансово-экономического и социального блоков правительства", - говорится в сообщении.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - уточняется на сайте.

Кабмин 14 июня рассмотрел вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет в течение переходного периода с тем, чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию. После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство внесло проект закона в Госдуму.