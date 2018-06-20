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Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы

Экономика и бизнес
20 июня, 21:11 UTC+3

В совещании также принимали участие представители администрации президента и руководства Госдумы

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в среду совещание, на котором обсуждались предложения в рамках законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

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"У председателя правительства России Дмитрия Медведева состоялось совещание по законопроектной деятельности с руководством Государственной думы, представителями администрации президента России, руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия", руководством парламентской фракции "Единой России", с участием представителей финансово-экономического и социального блоков правительства", - говорится в сообщении.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - уточняется на сайте.

Кабмин 14 июня рассмотрел вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет в течение переходного периода с тем, чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию. После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство внесло проект закона в Госдуму.

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