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Власти Москвы рассматривают возможность льготного проезда в электричках для пенсионеров

Экономика и бизнес
20 июня, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Необходимо просчитать объемы, затраты и проговорить технологию с пригородной компанией железнодорожной, отметил мэр Москвы

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичные власти рассматривают вопрос о введении льгот по оплате проезда в электричках для пенсионеров. Решения по этому вопросу могут быть обнародованы в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Такой вопрос действительно задается, мы с Московской областью работаем над ним. Я думаю, что в ближайшее время мы примем какое-то решение по этому вопросу. Надо просчитать объемы, затраты, проговорить технологию с пригородной компанией железнодорожной и затем уже принять взвешенное решение. Мы в ближайшее время, я думаю, обнародуем эти решения", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о возможности введения льгот на проезд для пенсионеров по аналогии с льготами для ветеранов.

В настоящее время в столице проживают свыше 3 млн пенсионеров.

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