Аудитория Instagram достигла 1 млрд человек

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Число пользователей приложения для обмена фотографиями и видео Instagram выросло до 1 млрд человек, в нем вскоре введут новую функцию, позволяющую размещать вертикальные записи продолжительностью до часа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте сервиса.

В нем отмечается, что Instagram - "это теперь глобальное сообщество", насчитывающее миллиард человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.

"С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества, - констатируется в документе. - Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!"

Кроме того, Instagram представил в среду новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа. IGTV адаптировано специально для съемки с помощью смартфонов и просмотра на них. Приложение станет доступным для пользователей по всему миру "в течение нескольких недель" и будет работать на операционных системах Android и iOS, говорится в сообщении сервиса.

"Мы также попытались сделать так, чтобы все было просто, - констатируется в заявлении, - Так же, как при включении телевизора, IGTV начинает показывать сразу же после открытия приложения". Записи можно комментировать и отправлять друзьям.

"Кроме того, так же, как и на телевидении, в IGTV есть каналы. Однако, на IGTV роль каналов играют создатели видео. Когда вы подписаны на создателя в Instagram, их каналы в IGTV будут предложены для просмотра", - пояснили представители сервиса. Они подчеркнули, что загрузить видео для общего просмотра сможет любой пользователь.