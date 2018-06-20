Власти Москвы начнут достраивать ЖК "Терлецкий парк" не раньше I-II квартала 2019 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Мосотделстрой №1", учредителем которой выступает Москва, приступит к достройке жилого комплекса "Терлецкий парк" не раньше первого-второго квартала 2019 года, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Город принял решение достроить за городские деньги этот объект. Мы недавно только об этом сказали, я принял на себя моральную ответственность за это, но это непростой процесс: процедура банкротства, судебные процедуры, мы написали заявление в министерство строительства, чтобы они передали функции застройщика городу, они одобрили это решение. Сейчас надо передать огромный имущественный комплекс, проанализировать, что там есть, а чего нет, в каком состоянии объект, перепроектировать его, допроектировать, разыграть конкурс. Мы выйдем на стройку не раньше первого-второго квартала 2019 года", - сказал глава города.

Ранее Собянин обнародовал план завершения столичных долгостроев. В "особую" группу вошли три самых сложных долгостроя - жилые комплексы "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Власти Москвы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве.

Как отмечал мэр, была достигнута договоренность с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке.

Начать работы по достройке ЖК "Царицыно" московские власти планируют в течение двух-трех месяцев, полное завершение строительства оценено в пять лет.