ЦСР: Россия по уровню развития "умных городов" значительно уступает ведущим экономикам

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия значительно уступает ведущим экономикам мира в части развития "умных городов". К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, в своем докладе.

Под понятием "умный город" они понимают подходы к развитию, где ключевая роль отводится информационно-телекоммуникационным технологиям и "большим данным". Они помогают наиболее эффективно обеспечивать текущие процессы городской жизни благодаря вовлечению граждан, бизнеса и властей.

"Россия в части развития "умных городов" (smart city) значительно уступает ведущим экономикам, а реализуемые в стране проекты преимущественно связаны с точечной цифровизацией и интеллектуализацией отдельных городских сервисов и инфраструктур,"- подчеркивается в аналитической работе. Например, в основном рейтинге в этой сфере - Smart Cities Index от EasyPark - за 2017 год фигурируют только Москва и Санкт-Петербург, которые занимают 77 и 88 место соответственно. Эти города, по мнению авторов работы, вошли в рейтинг за счет наличия достаточных бюджетов. Однако эксперты видят хорошие результаты, пока вне мировых рейтингов, у менее "высокобюджетных" Казани и Екатеринбурга.

Кроме того, российские компании практически не присутствуют на перспективном рынке технологий умного города. Среди ключевых игроков в этой нише фактически фигурирует лишь Kaspersky Lab, предоставляющая решения в области кибербезопасности, упоминается в докладе.

Между тем большинство проблем российский городов - дефицит бюджетных ресурсов, высокий уровень износа городских инфраструктур, рост экологического давления (рост выбросов и свалок), изменение требований к городской среде со стороны граждан - могут быть решены за счет реализации концепции smart city.

Принципы умного города

Как считают в ЦСР, новое поколение горожан хочет "умно" потреблять, всегда и везде быть на связи, быстро и по оптимальным маршрутам перемещаться по городу, иметь возможность оперативно найти нужное место или организацию, попасть к врачу, записать ребенка в школу или детский сад, удаленно покупать продукты, оперативно оплачивать услуги ЖКХ и узнавать о происшествиях.

"Иными словами, жители начинают воспринимать город как сервис", - отмечают эксперты. По данным Росстата, если в 2013 году доля горожан, взаимодействовавших с властями через интернет-каналы (официальные сайты и порталы), составляла 13%, то в 2016-м году данный показатель достигал уже 32,1%.

Например, в области управления городом в перспективе должен появиться автоматический сбор налогов. "Умная медицина" позволит создавать единые платформы биомедицинских данных, удаленную и автономную роботизированную хирургию, технологии 2-4D-визуализации. Решения в области умного обращения с отходами - это датчики контроля уровня мусора, интеллектуальная сортировка и переработка отходов, контролируемые мусоровозы. Внедрение систем, позволяющих контролировать инфраструктурные объекты ЖКХ в режиме реального времени, даст возможность повысить эффективность обнаружения протечек и мест аварий.

Путь внедрения и помехи

Эксперты ЦСР напомнили, что ряд мероприятий, влияющих на развитие умных городов, предусмотрен в рамках принятой правительством РФ в 2017 году программы "Цифровая экономика РФ". Обозначено это направление в послании президента от 1 марта 2018 года и в указе от 7 мая 2018 года.

Однако придется преодолеть фактор бюджетной обеспеченности и "инфраструктурный разрыв". Имеющийся уровень развития инфраструктуры не способен в полноценном режиме удовлетворять растущие потребности со стороны общества и экономики. То есть реальные доходы консолидированных бюджетов городов в основном не позволяют системно осуществлять капитальный ремонт инфраструктур - происходит "латание дыр" и рост расходов на устаревающие системы. Даже в Московской области износ жилищно-коммунальной инфраструктуры превышает 60%, и для ее обновления нужно свыше 30 млрд руб. В строительстве и ЖКХ уровень обветшания в среднем по регионам России составляет 60%, оценивают эксперты ЦСР. За последние 20 лет в целом по России почти в три раза увеличились показатели ветхого и аварийного жилищного фонда: с 37,7 млн кв. м в 1995 году до 89,1 млн в 2016 году.

"Во многом [такое положение] обусловлено унаследованной от СССР планировочной структурой городов, <...> когда в городском проектировании преобладал принцип "слободского" расселения, т.е. максимально эффективного размещения трудовых ресурсов по отношению к средствам производства (предприятиям)", - пришли к выводу аналитики. В итоге дороги не смогли обеспечить растущий поток машин, заводы образовали пояса "мертвых промзон". Проблема усугубляется, предупредили в ЦСР.

"В этой связи основной вызов заключается в попытке перехода к многосторонней системе финансирования муниципальных инициатив, которая бы, помимо городского бюджета, включала ресурсы бизнеса и граждан", - предлагают в центре. Например, именно для Москвы и Санкт-Петербурга разумно будет привлечь бизнес. Аналитики призывают применить целевое проектирование умного города, осознание данной цели местным самоуправлением и прямую федеральную поддержку. Возможно, для этого потребуется запустить пилотные проекты умных цифровых городов. Это могут быть специально выделенные экспериментальные зоны в формате "живых лабораторий", так и целые города, особенности управления которыми позволяют тестировать концепцию в масштабе всего поселения (например, ЗАТО).