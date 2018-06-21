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РБК: ФАС начала расследование о картельном сговоре между Минздравом и "Р-Фарм"

Экономика и бизнес
21 июня, 1:23 UTC+3

Минздрав планирует направить жалобу на действия антимонопольной службы в Генпрокуратуру

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила три дела о нарушении антимонопольного законодательства Минздравом РФ и фармацевтической компанией "Р-Фарм". Об этом в среду сообщило издание РБК со ссылкой на постановления службы.

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По сообщению РБК, ФАС ведет расследование по статьям, запрещающим картельный сговор, соглашения между хозяйствующими субъектами и с органами власти.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что ФАС в ходе проверки в апреле выявила признаки нарушения закона о конкуренции Минздравом. Служба получила данные о том, что Минздрав мог создать компании "Р-фарм" Алексея Репика преимущества при закупке медикаментов.

Позиция ФАС

Начальная максимальная цена контрактов на закупку препаратов у "Р-Фарм" с признаками нарушения за 2017 год составила около 1,5 млрд рублей (пять контрактов), рассказал начальник управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев.

Он добавил, что если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.

Комментарий Минздрава

При этом Минздрав заявил, что все контракты с производителем лекарств "Р-фарм" были произведены по результатам электронных аукционов, а проверка ФАС проходила с нарушениями, о чем Минздрав России уведомил главу ФАС Игоря Артемьева. Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генпрокуратуру.

В свою очередь, Тенишев подчеркнул, что ФАС уверена, что проверка проводилась без нарушений.

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